Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 21,7% em maio ante abril

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 9:44 Compartilhe

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos subiram 21,7% em maio, na comparação com abril, ao ritmo anualizado de 1,63 milhão, informou o Departamento do Comércio nesta terça-feira (20). Analistas ouvidos pela The Wall Street Journal previam queda de 0,8%, a 1,39 milhão. O indicador de abril foi revisado para baixo, de 1,40 milhão para 1,34 milhão. Já as permissões para novas obras subiu 5,2%, à taxa anualizada de 1,491 milhão no mês passado. A projeção nesse caso era de avanço de 0,3%, ao ritmo anualizado de 1,42 milhão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias