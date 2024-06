Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 5,5% em maio ante abril

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 9:57 Para compartilhar:

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos tiveram queda de 5,5% em maio ante abril, ao ritmo anualizado de 1,277 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 20, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 1,1% no período. O indicador de abril foi revisado para baixo, de 1,360 milhão para 1,352 milhão. Já as permissões para novas obras recuaram 3,8% no mês passado, à taxa anualizada de 1,386 milhão. O dado de abril seguiu inalterado em 1,44 milhão.