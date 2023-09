Construção do edifício mais alto do mundo é retomada após hiato de 5 anos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/09/2023 - 4:43 Compartilhe

Este colosso está mais uma vez subindo em direção às nuvens. Depois de uma pausa de meia década, a Torre de Jeddah, que bateu o recorde da Arábia Saudita, está mais uma vez a ser construída.

Embora a construção de um edifício gigante tenha sido iniciada em 2013, o empreendimento foi repetidamente adiado na década desde então, relatou Dezeen.

Entre outros problemas que impactaram a conclusão da torre estava a prisão relacionada ao expurgo por “corrupção” em 2017 de Bakr bin Laden, proprietário do antigo empreiteiro da torre, o Grupo Binladin. No momento da sua prisão, há cinco anos, a torre tinha atingido uma altura de 50 andares.

Como resultado, uma publicação sediada no Dubai chamada Middle East Economic Digest (MEED) relata que o promotor Jeddah Economic Company está à procura de propostas até ao final deste ano para um novo empreiteiro capaz de concluir o arranha-céu.

“A torre terá mais de 1.000 metros de altura e está de volta em pleno movimento”, disse uma fonte próxima ao projeto ao MEED, informou a revista.

Atualmente, o gigante (que anteriormente era chamado de Torre do Reino) está sobre fundações e estacas acabadas, mas está apenas um terço completo.

Depois de concluída, as renderizações revelam que a torre se estreitará em direção ao topo e ostentará uma fachada vítrea.

O leviatã foi projetado por Adrian Smith + Gill Gordon Architecture, a mesma empresa sediada em Chicago por trás da Central Park Tower de Manhattan, que tem 131 andares, tornando-o o edifício residencial mais alto do mundo .

Enquanto isso, na Arábia Saudita, há outro empreendimento competindo com Jeddah por ser o maior megadesenvolvimento do país: uma vez concluído, o complexo desértico Neom, de US$ 1 trilhão, incluirá, entre outras características exageradas, um complexo desértico de 120 quilômetros de comprimento, projeto embrulhado em espelho chamado The Line .

