Construção de rodovia bilionária pode quebrar pequeno país da Europa

Montenegro, pequeno país da Europa, pode quebrar economicamente. Isso porque uma rodovia foi construída lá por 944 milhões de dólares. Outro problema é que essa rodovia, de 41 km, não leva para lugar nenhum: ela travessa montanhas com túneis e vales com pontes imponentes, mas para ali.

Segundo apurou o G1, foram seis anos de obras até agora. A ideia é que o vilarejo de Matesevo, às margens do Rio Tara, será o destino final da rodovia, que já é uma das mais caras do mundo. A estrada Bar-Boljare vai conectar a cidade de Bar, na costa do Mar Adriático em Montenegro, à Sérvia, passando pela capital Podgorica.

Para isso ainda faltam 130 km e mais 1,2 bilhão de dólares. Montenegro também ainda precisa da aprovação da Sérvia, que ainda não assinou os acordos para a construção do trecho no local.

Para construir a bilionária rodovia, Montenegro fez um empréstimo om um banco chinês para que a estatal chinesa CRBC (China Road and Bridge Corporation) construísse o primeiro trecho. O prazo para quitar essa quantia gigantesca de 944 milhões de dólares começa em julho. Se a dívida não for paga, uma comissão em Pequim pode obrigar Montenegro a ceder a gestão de importantes infraestruturas do país.

Se não bastasse essa tensão, Montenegro está isolado por ser um dos países mais atingidos com a pandemia do coronavírus em números proporcionais de habitantes. Dos 600 mil moradores do país, mais de 158 mil já foram infectados pela doença. O que torna o país o 2º maior número de casos confirmados em relação à população e o 7º maior número de mortes proporcionais.

