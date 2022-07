Construção civil eleva projeção de crescimento do setor em 2022







SÃO PAULO (Reuters) – A indústria da construção civil voltou a elevar nesta segunda-feira sua perspectiva de crescimento neste ano, impulsionada por novas medidas do governo federal para reanimar o programa habitacional Casa Verde e Amarela, informou a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic).

A estimativa começou o ano em alta de 2%, foi elevada em abril para 2,5% e agora passou a 3,5%, informou a entidade, apesar do cenário de inflação e alta de juros.

No início do mês, o Conselho Curador do FGTS aprovou entre outras medidas a elevação nos tetos de renda mensal de faixas do programa habitacional e reduziu juros para o programa Pró-Cotista até o final do ano.

Segundo sondagem da indústria da construção, o setor encerrou o primeiro semestre de 2022 com o maior patamar de atividades desde outubro de 2021, a 51,6 pontos. O nível de 50 pontos divide crescimento de retração.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição de André Romani)