Constellation assina contrato de R$ 170 mi com Petrobras para descomissionar poços

A Constellation, antiga Queiroz Galvão Óleo e Gás, assinou contrato de US$ 170 milhões com a Petrobras para operação da plataforma de perfuração Admarine 511, do tipo jackup, da ADES Holding Company.

Projetada para operar em profundidades de até 114 metros, a unidade será usada em campanha de “tampão e abandono” (P&A, na sigla em inglês) de poços em águas rasas das bacias de Sergipe, Alagoas, Ceará e Potiguar.

A Constellation terá até 210 dias para mobilizar a plataforma de sua localização atual, no Bahrein, para o Brasil, onde permanecerá contratada por 1.143 dias, pouco mais de três anos. O contrato também inclui uma opção de extensão por mais 472 dias, mediante acordo entre as partes.

A iniciativa será desenvolvida em etapas, começando com o P&A de “número significativo” de poços hoje conectados a plataformas fixas, disse o presidente da Constellation, Rodrigo Ribeiro.

“Esperamos que este mercado ofereça uma demanda sustentada pelos nossos serviços bem além da duração do contrato”, disse Ribeiro em nota.

No documento ele afirma que o contrato marca o retorno estratégico da Constellation à prestação de serviços em águas rasas e a entrada da empresa em um segmento de mercado promissor, o de descomissionamento.