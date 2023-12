Consórcio piora guidance de lucro do Casino após anúncio de negociações para venda de lojas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 7:40 Para compartilhar:

O consórcio que lidera a reestruturação financeira do Casino revisou nesta quinta-feira, 21, os detalhes dos planos de negócio da empresa, como resultado do anúncio de que a varejista entrou em negociações exclusivas para vender mais de 300 hiper e supermercados ao Les Mousquetaires e ao Auchan Retail.

O grupo agora prevê um Ebitda de 126 milhões de euros em 2024, aquém da expectativa anterior de 316 milhões de euros. A projeção para a mesma métrica em 2028 também piorou, de 949 milhões de euros anteriormente para 920 milhões de euros.

O consórcio, liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, promete implementar uma estratégia que combina promoções diárias nas lojas com aumento dos investimentos e maior eficiência nas operações.

O Casino também convocou para 11 de janeiro uma assembleia para que acionistas e credores votem o chamado “plano acelerado de salvaguarda”, que consiste na reestruturação sob intermédio da Justiça francesa.

Segundo o esboço do documento, a aprovação do processo resultaria em uma “diluição massiva” dos atuais acionistas, que teriam apenas 0,3% do capital da empresa.

Diante da notícia, a ação do Casino caía 1,57% na Bolsa de Paris por volta das 05h50 (de Brasília).

A varejista francesa é a controladora do Grupo Pão de Açúcar (GPA), mas já sinalizou intenção de se desfazer do controle do ativo brasileiro.

