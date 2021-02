Consórcio italiano do Grana Padano envia queijo para Biden

MILÃO, 11 FEV (ANSA) – O Consórcio Grana Padano anunciou nesta quinta-feira (11) que a entidade enviou uma peça do queijo tradicional italiano mais consumido no mundo para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Em decorrência da ocasião especial, a peça, com mais de 20 meses, 40 quilos e escolhida em uma reserva de 425.566 itens, foi pintada com as bandeiras da Itália e dos EUA.

“Queremos comemorar com um pequeno gesto auspicioso a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, que esperamos poder restaurar o excelente diálogo que sempre tivemos com um país, os EUA, historicamente muito amigo do Grana Padano e do “made in Italy” de qualidade, afirmou o presidente do Consórcio, Renato Zaghini, ressaltando que infelizmente a conversa entre as partes tem sido pouca nos últimos anos.

Para o diretor-geral do Consórcio Grana Padano, Stefano Berri, por sua vez, todos estão confiantes “de que o advento de Biden marcará uma mudança de rumo em relação às políticas comerciais protecionistas introduzidas por seu antecessor com a aplicação de tarifas em detrimento dos nossos produtos”.

“Queremos acreditar que mais atenção será dada a políticas ambientais prudentes, em linha com a filosofia de Grana Padano”, acrescentou Berri.

O Grana Padano é o produto de Denominação de Origem Protegida (DOP) mais consumido do mundo, com produção anual de cinco milhões de peças, entre as quais, 40% são exportadas.

Já os Estados Unidos estão entre os países que mais importam produtos agroalimentares italianos fora da União Europeia. Em 2019, pelo menos 168 mil de um total de 2.051.125 foram exportados para a nação. Porém, o crescente aumento das taxas de importação impostas pelo governo de Donald Trump abalou a relação durante seu mandato. (ANSA)

Veja também