‘Considero o maior erro da minha vida’, diz Felipe Neto sobre divulgação de casa de apostas

O influenciador Felipe Neto voltou a falar sobre sua antiga parceria com a casa de apostas Blaze nesta sexta-feira, 11. Durante sua participação no painel “Como enfrentar o ódio” na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), o criador de conteúdo reiterou que se arrepende de ter divulgado o site.

“Mesmo com consciência de classe, mesmo me educando constantemente, eu ainda assim fui burro o suficiente de falar: ‘Está todo mundo fazendo, acho que está tudo bem'”, começou Felipe.

E completou: “Considero o maior erro da minha vida, disparado. Quando eu percebi o tamanho da ‘cagada’, eu me comprometi publicamente de, todo o dinheiro que eu arrecadei com aquilo, devolver com projetos sociais, através de investimentos e doações. Eu não vou usar esse dinheiro e me comprometi a lutar contra, arduamente”.

Por fim, o influenciador disse “defender muito a bandeira de que é preciso proibir os cassinos online”. Ele divulgou a casa de apostas Blaze por cerca de 10 meses em 2023.