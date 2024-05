Conservadores reforçam controle do Parlamento iraniano após segundo turno das eleições legislativas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/05/2024 - 11:30 Para compartilhar:

Os conservadores e ultraconservadores reforçaram sua maioria no Parlamento do Irã, após o segundo turno das eleições legislativas, de acordo com os resultados oficiais divulgados neste sábado (11).

No segundo turno da votação realizada na sexta-feira (10), estavam em jogo 45 assentos no Parlamento, de um total de 290, nos distritos onde os candidatos obtiveram menos de 20% dos votos no primeiro turno em março.

Os candidatos conservadores e ultraconservadores que apoiam o governo do presidente Ebrahim Raisi conquistaram a maioria dos assentos, de acordo com os resultados publicados pelo Ministério do Interior.

O primeiro turno das eleições foi marcado por uma abstenção recorde desde a fundação da República Islâmica em 1979, e apenas 41% do eleitorado, composto por 61 milhões de pessoas, compareceu às urnas.

A taxa de participação foi inferior aos 42,57% registrados nas eleições legislativas anteriores, realizadas em 2020, no início da pandemia da covid-19, e ficou longe dos 61% no pleito de 2016.

“Tradicionalmente, a participação no segundo turno é inferior à do primeiro turno”, declarou neste sábado o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, sem fornecer a taxa de participação do segundo turno.

A principal coalizão de partidos reformistas, o Frente Reformista, anunciou no início do ano que não participaria dessas “eleições sem sentido”, após a desqualificação de vários de seus candidatos.

Essas legislativas foram as primeiras eleições realizadas desde os protestos em massa desencadeados pela morte da jovem Mahsa Amini, em 2022, que foi presa por supostamente violar o código de vestimenta que obriga o uso do véu na República Islâmica.

