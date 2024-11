Conservadores católicos criticam mascote do Jubileu de 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/11/2024 - 13:12 Para compartilhar:

VATICANO, 2 NOV (ANSA) – Alas conservadoras da Igreja Católica criticaram a mascote do Jubilei de 2025, uma pequena peregrina chamada “Luce” (Luz) e que remete a personagens de mangás e animes.

No entanto, a rejeição se deve não à aparência da personagem, mas sim a seu autor, o artista italiano Simone Legno, criador da marca tokidoki, que vende diversos tipos de produtos, incluindo vibradores.

“É possível que o Vaticano, ao encomendar o trabalho, não soubesse que estava se entregando a um criador ligado a marcas comerciais que, em seu portfólio de respeito, têm produtos que dificilmente poderiam ser associados à Igreja, como vibradores em forma de diabo e unicórnios com arco-íris?”, questionou o site católico italiano La Nuova Bussola Quotidiana.

Já o portal conservador Informazione Cattolica escreveu que uma “simples procura em motores de busca teria revelado que Simone Legno é muito ativo nas redes sociais com sua marca ‘tokidoki e que produziu dispositivos para o orgulho gay”.

A mascote foi apresentada no início da semana, e Legno disse em seu perfil no Instagram que cresceu em uma família católica de Roma, com quem aprendeu “os princípios de uma fé fundada na generosidade e no respeito pelos outros”.

“O Jubileu é uma oportunidade única para o encontro e o diálogo entre milhões de pessoas, incluindo muitos jovens.

Espero que a peregrina Luce e seus amigos viajantes possam representar os sentimentos que ressoam nos corações das gerações mais jovens”, afirmou.

O Jubileu de 2025 começa oficialmente em 24 de dezembro de 2024 e deve levar milhões de peregrinos ao Vaticano ao longo do ano que vem. (ANSA).