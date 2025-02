Conservador Tassoulas é o novo presidente da Grécia

O Parlamento grego elegeu nesta quarta-feira Constantinos Tassoulas, líder do partido conservador no poder, como o novo presidente da República.

Tassoulas, 65 anos, sucederá Katerina Sakellaropoulou, a primeira mulher a ocupar este cargo essencialmente honorário, para o qual foi nomeada há cinco anos. Seu mandato termina em meados de março.

Tassoulas é o presidente do Parlamento unicameral da Grécia desde que o Nova Democracia do primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis voltou ao poder em 2019.

O candidato foi eleito em quarta votação na Câmara, ao obter a maioria de 160 deputados do total de 300 do Parlamento.

Constantinos Tassoulas, nascido em 17 de julho de 1959 na cidade de Ioannina, no noroeste do país é líder do Nova Democracia e construiu longa carreira política.

Advogado por formação e três vezes eleito presidente do Parlamento, foi vice-ministro da Defesa (2007-2009) e ministro da Cultura e Esportes (2014-2015) no auge da crise financeira.

No Ministério da Cultura, lançou uma campanha internacional pela devolução dos mármores do Partenon, que estão no Museu Britânico em Londres.

