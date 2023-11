Conservador Luxon assume o poder como como primeiro-ministro da Nova Zelândia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/11/2023 - 6:09 Para compartilhar:

O conservador Christopher Luxon assumiu nesta segunda-feira (27) o cargo de primeiro-ministro da Nova Zelândia, com a promessa de conter a inflação e reduzir as taxas de juros.

Luxon chega ao poder seis semanas após a vitória eleitoral do Partido Nacional, que encerrou seis anos de governo do Partido Trabalhista (centro-esquerda) de Jacinda Ardern, que renunciou em janeiro.

“O primeiro trabalho é reparar a economia. Temos que reduzir o custo de vida e controlar a inflação, para que possamos reduzir as taxas de juro e tornar os alimentos mais acessíveis”, disse Luxon.

O ex-CEO da New Zealand Air, de 53 anos, anunciou na sexta-feira um governo de coalizão com o partido conservador ACT e os populistas do Nova Zelândia Primeiro.

O Partido Nacional prometeu lutar contra o crime, proibir o uso de telefones celulares nas escolas e descarta os aumentos dos juros sobre o preço dos combustíveis nos primeiros 100 dias do governo.

ryj/djw/sft/ssy/dbh/cjc/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias