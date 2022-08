Beatriz Mizuno 16/08/2022 - 18:30 Compartilhe

Se a qualidade e a quantidade de sono de seu bebê são preocupantes, você sabia que o problema pode ser sua própria alimentação? Mais especificamente, o que você bebe — principalmente se tem o costume de consumir álcool na amamentação.

+ Amamentação no primeiro ano de vida pode determinar QI mais alto na adolescência

+ Profissionais esclarecem as principais dúvidas para melhorar a experiência da amamentação

De acordo com uma atualização de estudos publicada pela PubliMed, o álcool consumido por mães lactantes pode afetar o sono e o comportamento de seus bebês, sendo prejudicial à saúde geral dos pequenos, como endossa a médica com pós-graduação em pediatria e especialização em sono infantil, Ana Jannuzzi: “O consumo de álcool em grandes quantidades durante a amamentação pode causar sonolência, atraso no crescimento e diminuição do ganho de peso dos bebês”. E ela ressalta que, de acordo com a Associação Internacional de Pediatria, não existe nível seguro de consumo de álcool durante a lactação.

Em um dos estudos analisados, bebês foram amamentados até uma hora depois de suas mães terem ingerido bebidas alcoólicas ou receberam leite com 0,03% de álcool. Como resultado, apresentaram dificuldades para dormir. Outro experimento mostrou que aqueles que ingeriram leite materno com traços de álcool dormiram menos e choraram e se assustaram mais do que após consumir leite sem álcool.

As consequências do álcool na amamentação

Sobre o motivo dos impactos, Ana contextualiza: “O álcool pode diminuir [os níveis de] dois hormônios fundamentais na produção de leite: prolactina e ocitocina. A prolactina é responsável pela produção, e a ocitocina, pela ejeção do leite materno.” Além disso, ela indica que a substância pode diminuir a quantidade de proteína do leite materno, prejudicando a nutrição do lactente.

A queda na produção hormonal interfere, consequentemente, na habilidade dos bebês de mamar. Isso porque os pequenos terão dificuldades com a sucção, uma vez que a produção de leite e o reflexo de ejeção dos seios estão comprometidos. “O álcool, quando chega na criança, pode impactar na sucção do leite. Ela pode ficar mais sonolenta, com a sucção mais lenta, e menos tempo no peito da mãe”, observa Ana.

Como resultado, o consumo prolongado de álcool durante a lactação pode ocasionar a diminuição do ganho de peso dos bebês e um consequente atraso no crescimento. É importante ressaltar, entretanto, que quanto maior o consumo de álcool, maiores serão os efeitos.

Apesar da diminuição do ganho de peso nos primeiros anos, a médica relata que, a médio e longo prazo, o consumo de álcool por lactantes pode acarretar obesidade infantil.

+ Como introduzir a alimentação saudável em crianças acima do peso

Outros problemas ocasionados pelo álcool

Além de efeitos prejudiciais à saúde, o consumo de álcool pode afetar indiretamente o bem-estar dos pequenos. Isso porque, como explica Ana, o uso da substância pode impedir a mãe de cuidar da criança com consciência, expondo-a a riscos.

“Se o cuidador primário do bebê faz uso de uma ou duas doses de álcool, ele não pode fazer cama compartilhada com o bebê, porque isso aumenta em até 18 vezes o risco de morte súbita do lactente ou de sufocamento. Isso é um efeito indireto do álcool, mas é um efeito”, exemplifica a especialista.

Então é proibido consumir álcool na amamentação?

Apesar das contraindicações, a médica propõe que o consumo de álcool e a amamentação não sejam incompatíveis. No entanto, é preciso cautela.

Quando feito, o consumo de álcool deve ter moderação. Ana recomenda a consulta de tabelas específicas para esse fim: “Existem várias tabelas que indicam quanto tempo as mães devem esperar, após ingestão de álcool, para amamentar ou fazer a retirada de leite.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Bárbara Jannuzzi Lagoeiro (@drajannuzzi)

No entanto, o consumo crônico pode ser altamente prejudicial para o bem-estar geral, segurança e crescimento do bebê, assim como para a saúde da mãe. Por isso, se você acredita ter problemas com álcool, procure a ajuda de profissionais da área imediatamente.