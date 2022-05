Conselho reprova emenda que visava proibir participação nos poderes do Flamengo durante o processo eleitoral Dessa forma, um dirigente, por exemplo, pode concorrer a cargos públicos; a votação para a rejeição dessa proposta foi a seguinte de 160 contra, e 110 a favor





Na noite da última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo reprovou uma emenda ao estatuto que visava proibir a participação de sócios integrantes de algum dos poderes do clube durante o processo eleitoral. Dessa forma, um dirigente, por exemplo, pode concorrer a cargos públicos.

Cabe destacar que a votação para a rejeição dessa proposta foi a seguinte: 160 votos contra, e 110 a favor.

Hoje, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, também ocupa o cargo de vereador no município do Rio de Janeiro. Nesse sentido, como a emenda em questão foi rejeitada, ele poderá, caso queira, concorrer a um cargo nacional.

Na reunião, outro ponto ainda foi definido: a inclusão da categoria de sócios chamada “Off-Rio”. Ela tem uma limitação de apenas mil associados.

Por fim, o presidente Rodolfo Landim estava presente na reunião do Conselho e defendeu o trabalho realizado pelo departamento médico, que tem sofrido com muitas críticas da torcida, sobretudo a partir do último ano.

