Conselho recomenda inclusão de Nuclep em programa de desestatização

O conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) recomendou a inclusão no programa da estatal Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep). Resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 6, submete ao presidente Jair Bolsonaro a inclusão da empresa no Programa Nacional de Desestatização (PND). A intenção de incluir o projeto nos programas já havia sido anunciada pelo governo federal em novembro passado. A Nuclep é uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia e que produz maquinário pesado para usinas nucleares, construção naval e outros projetos.