AFP
12/04/2024 - 17:13

Um conselho de governo encarregado de liderar o Haiti e restaurar a ordem foi instalado nesta sexta-feira (12) no país caribenho, abalado por uma explosão de violência.

Um decreto publicado no diário oficial do país anunciou a formação do conselho, um mês depois que o primeiro-ministro, Ariel Henry, informou que renunciaria, em meio à onda de ataques de grupos criminosos na capital, Porto Príncipe.