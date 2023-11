Conselho Nacional do Ministério Público rejeita por unanimidade recurso contra procurador-geral de Justiça de Minas Gerais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 15:32 Para compartilhar:

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) negou, por unanimidade, na terça-feira, dia 28, um recurso apresentado contra a decisão do Corregedor Nacional, Oswaldo D’Albuquerque, de rejeitar uma representação aberta contra o procurador-geral de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior.

Soares Júnior tinha recebido um pedido de investigação pela Corregedoria Nacional do Ministério Público depois da publicação na imprensa, em maio deste ano, da informação de uma viagem internacional entre Miami, na Flórida, e Belo Horizonte, em julho de 2022.

Para os promotores e procuradores do estado, responsáveis pelo pedido de investigação, a viagem seria indício de irregularidades. O CBMP, no entanto, considerou não haver provas para sustentar a acusação, nem para dar continuidade à investigação.

Em nota, Soares Júnior afirmou que a decisão unânime do conselho “reflete a temeridade da representação”, baseada em “informações distorcidas”, publicadas pela “mídia tendenciosa” e abraçadas por “setores da sociedade civil desinformados”.

