Conselho Europeu felicita Javier Milei por vitória na Argentina

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, felicitou nesta segunda-feira o presidente eleito da Argentina, o ultradireitista Javier Milei, por sua vitória no segundo turno de domingo e expressou a esperança de manter a cooperação com o país.

“O povo da Argentina falou em eleições livres e democráticas. Agradeço a (o atual presidente) Alberto Fernandez pela excelente cooperação nos últimos anos. Espero continuar a cooperação em benefício de nossos povos”, escreveu na rede social X.

