Conselho Europeu e Turquia discutiram formas de ‘revitalizar’ relação bilateral

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o titular do Conselho Europeu, Charles Michel, discutiram, nesta segunda-feira (10), em Vilnius, formas de “revitalizar” a relação bilateral, depois que a Turquia vinculou a adesão da Suécia à Otan à ambição turca de entrar para a União Europeia.

“Boa reunião com o presidente Erdogan. Exploramos oportunidades para trazer a cooperação entre a UE e a Turquia de volta ao primeiro plano e revitalizar nossas relações”, tuitou Michel depois de se reunir com o mandatário turco.

Ainda de acordo com Michel, o Conselho “convidou o alto representante (o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell) e a Comissão Europeia a apresentar um relatório com uma visão sobre como operar de forma estratégica e com vistas ao futuro”.

Durante o dia, Erdogan surpreendeu ao anunciar que seu país apenas suspenderia o seu veto à adesão da Suécia à Otan caso se permita o acesso da Turquia à UE, um processo que se arrasta há mais de uma década.

A Otan realizará, entre terça e quarta-feira, uma cúpula de dois dias na capital lituana e esperava-se que o bloqueio turco à adesão da Suécia fosse resolvido, mas a declaração de Erdogan sacudiu a aliança militar na véspera da reunião.

Pouco depois de aterrisar em Vilnius, Erdogan se reuniu com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, e com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em um esforço para destravar o bloqueio turco ao ingresso sueco à aliança.

Essa reunião tripartite foi interrompida para o encontro entre Erdogan e Michel.

A Turquia apresentou sua candidatura para entrar na UE em 1987, e foi considerada elegível em 1999, apesar de na última década praticamente não ter se registrado nenhum avanço nesse sentido.

“Primeiro abram o caminho para a adesão da Turquia à União Europeia e depois abriremos o caminho para a Suécia”, declarou o presidente turco antes de embarcar pra Vilnius.

