Conselho Europeu destaca resposta ambiciosa à crise e cita luta sobre clima

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel afirmou nesta segunda-feira, 22, que a União Europeia tem dado uma resposta “ambiciosa” à crise atual na pandemia da covid-19. Em sua fala, Michel destacou o impacto do contexto de restrições sobre os mais jovens e suas perspectivas e também o esforço do bloco para lutar contra mudanças climáticas e pela proteção ambiental.

Na avaliação de Michel, 2021 será “um ponto de inflexão para o mundo e o projeto europeu”.

Ele disse que o plano da UE para superar a crise é uma “mudança de paradigma”, por seu foco no meio ambiente, sem perder de vista as populações mais atingidas pela crise de saúde.

‘Mais verde, digital e inclusivo’

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira que o plano de recuperação em andamento para a União Europeia pode ter um papel para tornar o continente “mais verde, digital e inclusivo”, enquanto o bloco tenta “dar a todos os europeus uma oportunidade de sair da crise”.

Durante sessão do Parlamento Europeu, a autoridade citou como uma das prioridades dar um impulso ao setor de construção, com um plano específico de recuperação para essa área.

