Conselho Europeu abre negociações para adesão da Ucrânia à UE

BRUXELAS, 14 DEZ (ANSA) – O Conselho Europeu decidiu abrir as negociações de adesão da Ucrânia ao bloco. A informação foi dada nesta quinta-feira (14) pelo presidente do Conselho, Charles Michel, no Twitter.

Segundo fontes europeias, nenhum Estado-membro do bloco continental fez objeção.

“Esta é uma vitória para a Ucrânia. Uma vitória para toda a Europa. Uma vitória que motiva, inspira e reforça”, comemorou, também no Twitter, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Ainda segundo Michel, o bloco também vai abrir as negociações com a Moldávia, e decidiu conceder o status de país candidato à Geórgia.

“A UE abrirá as negociações com a Bósnia-Herzegovina quando for atingido o grau necessário de conformidade aos critérios de adesão”, disse Michel.

Em novembro, o Poder Executivo da UE recomendou a abertura das negociações, no âmbito da apresentação do relatório de avaliação dos países candidatos em Bruxelas.

O documento destacou que Kiev concluiu o trabalho em quatro das sete áreas prioritárias identificadas por Bruxelas, mas que ainda faltavam pontos nas três restantes: luta contra a corrupção, regulamentações contra oligarcas e proteção das minorias. (ANSA).

