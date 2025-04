Conselho Eleitoral do Equador rejeita denúncia de fraude

QUITO, 16 ABR (ANSA) – O Conselho Eleitoral do Equador (CNE) rejeitou nesta terça-feira (15) a denúncia de fraude feita pela candidata opositora Luisa González, após o atual presidente Daniel Noboa ser reeleito no pleito do último fim de semana.

Com 99,4% das urnas apuradas, Noboa conquistou 55,6% dos votos contra 44,4% de González, afilhada política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) que não reconheceu o resultado.

Em entrevista ao canal Teleamazonas, a presidente do CNE, Diana Ataimant, afirmou que o “processo foi totalmente transparente”, principalmente por ter sido acompanhado por observadores internacionais.

“A votação do último domingo foi monitorada não apenas pelos dois partidos concorrentes, mas também pelas missões de observação eleitoral da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA)”, acrescentou ela.

Noboa, de 37 anos, do partido de direita Ação Democrática Nacional, obteve quase 1,2 milhão de votos a mais que González, de 47 anos, da legenda de esquerda Revolução Cidadã.

Após a publicação dos primeiros resultados, a política denunciou sem provas que havia ocorrido “a fraude mais grotesca da história do Equador”, e foi apoiada, em suas redes oficiais, por Correa e pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

“Se Maduro diz que houve uma fraude horrível, significa que fizemos as coisas bem”, concluiu Atamaint, enfatizando que “o mais grave seria se ele nos elogiasse”. (ANSA).