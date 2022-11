Conselho elege Marcos Pessoa de Queiroz Falcão para presidência do IRB

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2022 - 13:10 Compartilhe

O Conselho de Administração do IRB Brasil Resseguros elegeu, em reunião extraordinária, Marcos Pessoa de Queiroz Falcão como novo presidente após renúncia de Raphael de Carvalho. Falcão acumulará interinamente o cargo de diretor vice-presidente de Subscrição.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IRB informa que o executivo tomará posse dos referidos cargos, com mandatos pelo prazo remanescente da diretoria Estatutária da Companhia, acumulando tais cargos com a posição de membro do Conselho de Administração até a data de eleição de seu substituto para o referido órgão colegiado.

Falcão é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e possui mestrado pela Stanford Graduate School of Business. O novo presidente tem experiência na gestão de talentos e em ativos financeiros, e bom relacionamento com o mercado financeiro e de capitais, qualidades imprescindíveis nessa nova fase da Companhia.

O IRB ressalta que o novo presidente acumula experiência na companhia, tendo atuado mais recentemente, desde maio de 2020, como integrante do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos (na condição de coordenador), tendo participado desde o início do processo de turnaround da companhia.

O executivo, dentre várias experiências profissionais, foi sócio e administrador de instituições financeiras, sociedades seguradoras e entidades atuantes no mercado de capitais nacional e internacional, em especial no Grupo Icatu, entre outras funções como presidente da Icatu Seguros e sócio e diretor executivo do Banco Icatu.

