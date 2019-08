Conselho do PPI indica Correios e Telebras para programa de desestatização

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República oficializou nesta quinta-feira, 29, a indicação para inclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e da Telebras no âmbito do PPI. As duas empresas já tinham sido incluídas no programa de desestatização do governo federal, anunciado na semana passada.

Nesta quinta-feira, o Conselho do PPI publicou as resoluções nas quais opina pela qualificação dos Correios e da Telebras no âmbito do PPI, “para fins de estudos com objetivo de avaliar alternativas de parceria com a iniciativa privada, bem como propor ganhos de eficiência e resultado à empresa, com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira.” As resoluções ainda informam que o BNDES poderá ser contratado para a elaboração dos estudos e que caberá ao conselho do PPI aprová-los.

