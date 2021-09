Conselho do MP apura conduta de promotora do DF que publicou cartazes nazistas

A promotora Marya Olímpia Ribeiro Pacheco, do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), é alvo de uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Conforme o CNMP, o objetivo é apurar a conduta dela. As informações são do G1.

A promotora já foi notificada e deve oferecer, no prazo de 10 dias, “as informações que entender pertinentes”. Postagens polêmicas de Marya nas redes sociais viralizaram após a promotora pedir na Justiça o arquivamento de um inquérito de homotransfobia.

Segundo o jornal O Globo, entre os posts feito por Marya, estão sete postagens com imagens de cartazes nazistas e mensagens de apoio a Adolf Hitler.

O CNMP informou, em nota ao G1, que “após analisar a resposta da promotora, a Corregedoria Nacional do MP irá decidir que providências serão tomadas”. O Ministério Público do DF disse que ainda não foi comunicado sobre a decisão do CNMP.

