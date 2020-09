Conselho do GPA propõe separação da rede Assaí do grupo

O conselho de administração do GPA propôs, em reunião realizada nesta quarta-feira, a separação da rede de atacarejo Assaí do grupo. Segundo o colegiado, o movimento tem como objetivo “liberar o pleno potencial dos negócios de cash & carry e varejo tradicional”, com as duas áreas atuando de forma autônoma, e podendo ter acesso direto ao mercado de capitais.

Com a conclusão da operação, as ações da rede Assaí detidas pelo GPA, inclusive aquelas detidas pela Éxito, seriam distribuídas aos acionistas do grupo, na proporção exata de cada participação. Isso depois da obtenção da listagem dos papéis no segmento Novo Mercado, da B3, além da listagem de American Depositary Receipts (ADRs) da Assaíi em Nova York, na Nyse.

Veja também

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">+ Jovem é picado no pênis por cobra píton enquanto estava no banheiro