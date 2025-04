Conselho do FGTS aprova faixa 4 do MCMV para renda de até R$ 12 mil com juros de 10%

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 15, a nova faixa do Minha Casa, Minha Vida. Lançada pelo governo no início deste mês, a faixa “Classe Média” é voltada a famílias com renda de até R$ 12 mil. Para esses beneficiários, o juros para financiamentos será de 10%.

A projeção apresentada ao Conselho é de que até 120 mil famílias sejam alcançadas pela nova faixa.

Também se projeta que até 100 mil famílias que cumprem os requisitos das faixas atuais sejam beneficiadas com redução de juros após a revisão dos limites de rendas, também votada nesta terça-feira.

O limite da faixa 1 subiu de R$ 2.640 para R$ 2.850; a faixa 2, de R$ 4.400 para R$ 4.700; e a faixa 3, de R$ 8.000 para R$ 8.600. As alterações foram antecipadas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A mudança deve ter um impacto orçamentário de R$ 5,45 bilhões. Segundo o Ministério das Cidades, caso o impacto se consolide nos próximos meses, o pedido de compensação será feito na reformulação do orçamento prevista para junho.