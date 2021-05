Conselho do BNDESPar aprova regras para venda de Units da Copel

O Conselho de Administração do BNDES Participações (BNDESPar) definiu que a venda de sua participação na Companhia Paranaense de Energia (Copel) se dará por meio de oferta pública secundária de Units, mediante registro na U.S. Securities and Exchange Commission. A oferta será coordenada pelo banco BTG Pactual.

O BNDESPar possui participação de 24% na Copel, e no final do ano passado, já havia anunciado sua intenção de se desfazer dos ativos.

Além disso, o lote base da oferta será de até 78.811.022 Units, o equivalente a até 14,4% do capital social total da Copel, e o lote adicional será de até 15.762.205 Units, ou 2,9%, totalizando 94.573.227 Units, ou 17,3% do capital.

A oferta prevê, ainda, a venda de 28.992.446 Units detidas pelo Estado do Paraná e 49.818.576 Units de titularidade do BNDESPar. O lote adicional será composto integralmente por Units do BNDESPar.

Em comunicado ao mercado, a empresa informou que os acionistas vendedores ficarão impedidos de negociar Units ou ações da Copel por um prazo mínimo de 180 dias após o encerramento da oferta.

