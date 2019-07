Conselho do BB aprova executivos que ocuparão diretoria executiva até 2021

O conselho de administração do Banco do Brasil aprovou a eleição de Alexandre Alves de Souza, Márvio Melo Freitas e Daniel André Stieler como membros da diretoria executiva do banco, bem como a reeleição dos demais membros para o exercício do mandato 2019-2021.

Alexandre Alves de Souza ocupará o cargo de diretor de Marketing e Comunicação; Márvio Melo Freitas será diretor de Estratégia e Organização; e Daniel André Stieler ficará como diretor de Controladoria.

A reunião do conselho de administração aconteceu na noite de 1º de julho, e a ata do encontro foi divulgada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O documento informa ainda que a eleição dos executivos está de acordo com o estatuto social do Banco do Brasil, de modo que todos os eleitos e reeleitos atendam às exigências legais e estatutárias.