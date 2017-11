Conselho deve manter Teles no comando da Oi

O Conselho de Administração da Oi deve manter o diretor jurídico da empresa, Eurico Teles, na presidência da companhia. A decisão será tomada nesta segunda-feira, 27, em reunião extraordinária. Segundo fontes, a maioria dos integrantes votará a favor da permanência de Teles no cargo.

Teles foi nomeado presidente da Oi pela diretoria da empresa na última sexta-feira, após o executivo Marco Schroeder entregar uma carta de renúncia. Conforme apurou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele é visto como um nome de consenso.

A ideia é que Teles conduza a recuperação judicial até o fim, para evitar novas polêmicas no processo que se arrasta há 18 meses. O executivo está na Oi há mais de 20 anos e não é ligado aos principais acionistas da companhia, a Pharol (ex-Portugal Telecom) e o fundo Société Mondiale, do empresário Nelson Tanure. A saída de Schroeder havia gerado rumores de que o conselho escolheria um nome ligado à Pharol e a Tanure. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.