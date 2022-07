Conselho Deliberativo convoca reunião para debater proposta da 777 Partners para a SAF do Vasco Mais cedo, o clube carioca conseguiu derrubar a liminar que bloqueava o andamento da SAF. Sessão Extraordinária está marcada para a próxima quarta, às 19h, na Sede Náutica







A segunda-feira foi de boas notícias para a torcida vascaína. Mais cedo, o clube carioca conseguiu derrubar a liminar que bloqueava o andamento da SAF. Com isso, o Conselho Deliberativo do Vasco foi convocado para uma sessão extraordinária na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h30, para debater a recomendação da venda para a 777 Partners.

A reunião acontecerá na Sede Náutica da Lagoa e terá o intuito de aprovar a ata do último dia 7 e conhecer os dois pareceres divulgados no último final semana (Conselho Fiscal e de Beneméritos). Além disso, irá debater sobre a constituição da SAF, discutir e recomendar a Assembleia Geral e aprovar a negociação de 70%.



Vale destacar que o processo estava parado desde o último dia 14 por conta da liminar assinada pelo juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da 3ª Vara Empresarial. Porém, a desembargadora Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes deferiu o recurso do Vasco e derrubou a liminar que impedia prosseguimento do rito da SAF.

Em seguida, com a aprovação dos pareceres e da proposta, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) será convocada para a votação final do rito. Sendo assim, o longo e burocrático processo terá fim e a venda da SAF será finalizada.

De acordo com o Estatuto Social do clube, para a proposta ser votada é preciso que o Conselho Deliberativo tenha em quórum de pelo menos 151 conselheiros com 2/3 dos presentes. Desse modo, existe a possibilidade da Assembleia Geral ser realizada no dia 6 de agosto.

O clube corre contra o tempo para agilizar os processos e ainda contar com os investimentos da empresa norte-americana neste janela de transferência (ficará aberta até o dia 15 de agosto).

