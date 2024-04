Conselho de Segurança votará na 5ª sobre adesão da Palestina à ONU

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2024 - 23:54 Para compartilhar:

O Conselho de Segurança da ONU se pronunciará na quinta-feira sobre o pedido da Palestina de adesão plena às Nações Unidas, indicaram várias fontes diplomáticas à AFP nesta terça-feira (16).

Com a ofensiva israelense na Faixa de Gaza como pano de fundo, os palestinos reativaram no início de abril o pedido de adesão plena à ONU que haviam feito em 2011. No entanto, o pedido tem poucas chances de ser aprovado devido à oposição dos Estados Unidos, que têm poder de veto.

abd/phs/nn/arm/am