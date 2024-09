Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 18 SET (ANSA) – O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para a próxima sexta-feira (20), a pedido da Argélia, para discutir as explosões coordenadas de dispositivos eletrônicos no Líbano, que já deixaram mais de 20 mortos no país. O debate começará às 16h (horário de Brasília). (ANSA).