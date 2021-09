Conselho de Segurança fará reunião urgente sobre Coreia do Norte (diplomatas)

O Conselho de Segurança da ONU fará uma reunião de emergência nesta quinta-feira sobre a Coreia do Norte, que lançou um míssil hipersônico, a pedido de Estados Unidos, França e Reino Unido, informaram fontes diplomáticas.

O encontro será realizado a portas fechadas, a princípio durante a manhã, informou à AFP uma fonte, que não informou se o mesmo terminará com uma declaração conjunta do Conselho de Segurança.

A demanda trilateral de Washington, Paris e Londres é a primeira marca de união entre as três capitais desde a crise que opôs a França aos Estados Unidos e ao Reino Unido no caso dos submarinos australianos. Também é a primeira vez em muito tempo que os Estados Unidos tomam a iniciativa em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a Coreia do Norte.

Este último país anunciou hoje que conduziu com sucesso o teste de um míssil hipersônico, o que poderia representar um grande avanço tecnológico.

