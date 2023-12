Conselho de Segurança da ONU votará novo pedido de cessar-fogo em Gaza

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/12/2023 - 2:20 Para compartilhar:

O Conselho de Segurança da ONU deverá votar hoje uma resolução patrocinada pelos árabes que apela à suspensão das hostilidades em Gaza, depois de adiar a votação na tarde de segunda-feira para evitar um segundo veto dos EUA.

O conselho disse que seria às 17h de segunda-feira. a votação foi adiada para a manhã de terça-feira, e diplomatas disseram que negociações estavam em andamento para fazer com que os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, se abstivessem ou votassem “sim” na resolução.

O projeto de resolução sobre a mesa na manhã de segunda-feira pedia uma “cessação urgente e sustentável das hostilidades” em Gaza, a “libertação imediata e incondicional de todos os reféns” e permitir o acesso irrestrito para entregar ajuda humanitária ao grande número de civis de Gaza em necessidade de comida, água e remédios.

Mas espera-se que esta linguagem seja diluída a uma “suspensão” das hostilidades ou linguagem semelhante para obter o apoio dos EUA, disseram os diplomatas, falando sob condição de anonimato porque as discussões têm sido privadas.

Tal como a resolução vetada pelos EUA em 9 de Outubro, o novo projecto de texto também não nomeia explicitamente o Hamas, mas condena vagamente “todos os ataques indiscriminados contra civis”.

A importância de uma resolução do Conselho de Segurança é que ela é juridicamente vinculativa, mas na prática muitos partidos optam por ignorar os pedidos de acção do Conselho. As resoluções da Assembleia Geral não são juridicamente vinculativas, embora sejam um barómetro significativo da opinião mundial.

Os EUA vetaram uma resolução do Conselho de Segurança apoiada por quase todos os membros do conselho e dezenas de outras nações que exigiam um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza em 9 de Dezembro.

A Assembleia Geral de 193 membros aprovou por esmagadora maioria uma resolução semelhante em 12 de dezembro por uma votação de 153-10, com 23 abstenções.

