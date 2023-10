Conselho de Segurança da ONU se reúne neste domingo sobre o Oriente Médio

“O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz”, diz a nota do Itamaraty.

No comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o governo brasileiro reiterou “que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o Governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação”.

“O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina”, diz outro trecho da nota.

Até o início da manhã deste domingo, o conflito entre Israel e Hamas já somava mais de 600 mortos.