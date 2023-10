Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta segunda

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/10/2023 - 6:25 Para compartilhar:

Presidido temporariamente pelo Brasil, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se encontra mais uma vez nesta segunda-feira (30) para tratar da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, da Palestina, e as consequências vividas na Faixa de Gaza.

A reunião foi um pedido dos Emirados Árabes. Na sexta-feira (27), a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução pelo cessar-fogo entre os israelenses e membros do Hamas. No entanto, a medida tem caráter recomendatório, ou seja, os envolvidos no conflito não são obrigados a acatá-la.

O órgão enfrenta um impasse com tentativas frustradas de aprovar uma resolução humanitária a fim de permitir, principalmente, o trânsito de civis e a entrada de ajuda no território da Faixa de Gaza.

Iniciado em 7 de outubro, o conflito já deixou milhares de mortos em Israel e Gaza. O Hamas afirma que 8 mil pessoas morreram em Gaza. Este número não foi verificado por entidades independentes. Do lado israelense, há cerca de 1.400 vítimas.

O Conselho de Segurança da ONU, até o momento, já se debruçou sobre quatro minutas de resolução, inclusive do Brasil, mas em nenhum dos casos houve consenso para a aplicação de medidas capazes de frear o conflito.

