Conselho de Segurança da ONU pede retomada de diálogo no Iêmen

O Conselho de Segurança da ONU chamou “todas as partes” no Iêmen a reduzir a violência e retomar as conversações para alcançar um cessar-fogo duradouro, depois que o conflito sofreu uma reviravolta assombrosa, com o assassinato do ex-presidente Ali Abdallah Saleh.

“Os membros do Conselho de Segurança chamam todas as partes à desescalada e a voltar a participar sem condições prévias do processo político dirigido pela ONU para alcançar um cessar-fogo duradouro”, declarou o presidente em exercício do Conselho, o embaixador japonês Koro Bessho, ao final de uma reunião a portas fechadas sobre a situação.