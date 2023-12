Conselho de Segurança da ONU faz reunião sobre Essequibo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 9 DEZ (ANSA) – O Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou na noite desta sexta-feira (9) uma reunião a portas fechadas para discutir a escalada da disputa que a Venezuela abriu com a Guiana pela soberania sobre a região de Essequibo, área rica em reservas de petróleo.

A reunião, conforme comunicado, foi convocada pelo Equador, que ocupa a presidência rotativa do Conselho no mês de dezembro, após a própria Guiana, que está ingressando no Conselho de Segurança em 1º de janeiro, solicitar a reunião em uma carta ao Conselho datada de 6 de dezembro.

A carta, continua o comunicado, cita o Artigo 35, Parágrafo 1, da Carta das Nações Unidas, que estabelece que cada Estado-membro da ONU “pode levar qualquer disputa à atenção do Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral”.

Em uma declaração de 6 de dezembro, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, instou fortemente ao uso exclusivo de meios pacíficos para resolver as controvérsias internacionais, lembrando que as decisões provisórias da Corte Internacional de Justiça (CIJ) são vinculativas.

A resolução de 1º de dezembro da CIJ reconhece que a Guiana atualmente exerce controle e administração sobre o território em disputa e insta a Venezuela a não tomar nenhuma ação que modifique o status quo até que uma sentença definitiva seja alcançada. (ANSA).

