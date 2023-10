Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2023 - 14:01 Compartilhe

NOVA YORK, 7 OUT (ANSA) – A Organização das Nações Unidas informou que fará uma reunião de emergência do Conselho de Segurança neste domingo (8), às 15h (horário local, 16h em Brasília), sobre a situação no Oriente Médio após os ataques a Israel.

O Brasil, presidente de turno co Conselho de Segurança da ONU, anunciou que convocaria a reunião. (ANSA).

