Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo em Gaza

Resolução foi proposta pelos EUA e teve 14 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, da Rússia. Aprovação não significa, no entanto, que Israel e Hamas vão cumprir a medida, dividida em três etapas.O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos para um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

O placar final da votação da medida, ocorrida nesta segunda-feira (10/06), em Nova York, foi de 14 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, da Rússia, que tem poder de veto.

A medida não significa, porém, que os lados envolvidos no conflito, Israel e Hamas, vão, de fato, colocar a resolução em prática.

Conforme os EUA, o Hamas ainda não aceitou a proposta, que sustenta um plano dividido em três fases apresentado pelo presidente americano, Joe Biden, para dar fim ao conflito iniciado em outubro de 2023. Israel, no entanto, também ainda não se pronunciou publicamente sobre a aceitação ou não da medida.

Em março, por exemplo, uma resolução de cessar-fogo já havia sido aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, mas Israel e Hamas não a colocaram em prática. Ainda que as resoluções do conselho sejam vinculativas em termos jurídicos, muitos países ignoram as decisões.

