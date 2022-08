Conselho de Beneméritos do Vasco afirma não poder emitir parecer sobre a venda da SAF à 777 Partners Por maioria, o órgão consultivo do Cruz-Maltino entende não poder se manifestar nem de forma favorável, nem de modo contrário à aprovação da operação a ser votada domingo







O Conselho de Beneméritos do Vasco emitiu nota em que entende não poder emitir parecer sobre a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube à 777 Partners. Nem posicionamento a favor, nem contrário. O órgão tem função consultiva no clube. Está marcada para este domingo a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na qual os sócios vão definir se a operação será ou não realizada.

Confira a nota do Conselho de Beneméritos:

“O Presidente em exercício do Conselho de Beneméritos do Club de Regatas Vasco da Gama informa que, em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (01/08/2022), em São Januário, o Conselho de Beneméritos apreciou os Pareceres elaborados pelo Grande Benemérito Luis Manuel Fernandes e pelo Benemérito Alexandre Bittencourt, que serviram de subsídio para debater sobre emissão dos Pareceres deste Conselho acerca das operações necessárias para a constituição, capitalização e negociação das ações de emissão da Sociedade Anônima do Futebol ora em discussão.

Não foi apresentada qualquer proposta de reprovação da operação em debate.

O quórum foi de 55 (cinquenta e cinco) presentes e a proposta aprovada por maioria (35 votos) foi a de que não poderia emitir os Pareceres recomendando ou não a operação, sendo considerados apenas as preocupações apontadas nos relatórios apreciados.

A alternativa vencida, favorável à recomendação de aprovação da operação seguindo o Parecer apresentado pela Comissão do Conselho Deliberativo na última reunião de 27 de julho de 2022, teve 11 (onze) votos. Foram registradas também o total de 9 (nove) abstenções, sendo uma por opção e outras 8 (oito) por ausências na chamada para colher os votos.”

