Conselho de Administração da Cielo aprova Estanislau Bassols como novo presidente

A Cielo informou que seu Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição de Estanislau Bassols como seu novo diretor presidente, com efeitos a partir de 12 de setembro de 2022, e posse efetiva após homologação por parte do Banco Central do Brasil.

Apesar do novo nome ter sido aprovado agora, mudança já tinha sido anunciada no último dia 23. Segundo a empresa, Bassols atuou em posições executivas como CEO, posições C-Level e membro de conselhos, em instituições relevantes do mercado, como Telefonica, VR, SKY, Boticário, Wine e GPTW.

“Sua última posição foi como Presidente de divisão da Mastercard no Brasil, considerada uma das principais empresas de pagamento em todo o mundo, com o desafio de ir além de cartões, com digitalização de pagamentos e foco em novas linhas de receita, como Advanced Analytics, Cybersecurity, Consultoria e Programas de Fidelidade”, destaca a empresa.

O executivo, complementa, também teve como foco explorar importantes avenidas de crescimento junto a fintechs e novas formas de pagamentos, como B2B, negócios com governos, soluções para mobilidade urbana, pagamentos em tempo real, Cross Border, Open Finance e outros.

O executivo, informa, liderará a Cielo em seu próximo ciclo, que terá ênfase em transformação digital, expansão das linhas de negócios e continuidade de crescimento de market share com maior rentabilidade.