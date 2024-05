Conselho da UE aprova mudanças no plano de recuperação da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 14 MAI (ANSA) – O Conselho da União Europeia aprovou nesta terça-feira (14) as modificações no Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR) da Itália.

O anúncio foi feito por Peter Van Peteghem, ministro das Finanças da Bélgica, país que ocupa a presidência de turno do bloco, durante a coletiva de imprensa ao término do Conselho para as Questões Econômicas e Financeiras da União Europeia (Ecofin).

As modificações solicitadas pela Itália no início de março e aprovadas pelo Poder Executivo da UE em 26 de abril são de natureza técnica.

“Expresso a minha satisfação e a do governo pela adoção definitiva, por parte do Conselho da União Europeia, da revisão técnica do PNRR, destinada à correção de alguns elementos necessários para a plena implementação do plano. É mais um importante passo em frente e uma confirmação adicional dos resultados positivos obtidos graças à intensa e proveitosa colaboração entre o governo italiano e todas as instituições da União Europeia”, afirmou em nota o ministro de Relações Europeias da Itália e do Plano Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR), Raffaele Fitto. (ANSA).