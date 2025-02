Conselho da Trump Media vota para avançar plano de fusões, aquisições e parcerias

O Conselho de Administração da Trump Media and Technology Group (TMTG), votou para autorizar os líderes da empresa a criar um fundo de aquisição estratégica com investidores selecionados. O objetivo do fundo é elaborar e implementar estratégias de financiamento para possíveis fusões e aquisições de acordo com a estratégia de crescimento existente da companhia.

Devin Nunes, CEO e presidente da Trump Media, disse que a empresa “pretende crescer de forma robusta com grandes parceiros estratégicos que compartilham nossa missão. Esperamos expandir nossa pegada tecnológica, ao mesmo tempo em que nos expandimos para o setor financeiro. A economia ‘America First’ é um setor fantástico e com enorme potencial, queremos que todos os seus participantes saibam que a TMTG pretende tornar esse mercado ainda maior”.

A TMTG anunciou recentemente o lançamento de sua marca de FinTech e setores financeiros, Truth.Fi, que incorporará fundos negociados em bolsa personalizados (ETFs) e contas gerenciadas separadamente personalizadas (SMAs).

Esses veículos são componentes de uma estratégia de serviços financeiros aprovada pelo Conselho e inclui o investimento de até US$ 250 milhões a serem custodiados pela Charles Schwab, que fará uma parceria para desenvolver as SMAs.

Às 16h12 (de Brasília), as ações da Trump Media caíam 1,22% em Nova York.