Conselho da Petrobras acompanha Cope e aprova indicações recebidas de acionistas minoritários

Estadão Conteúdo 09/04/2024 - 10:42

Em reunião no fim de março, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou duas indicações recebidas pelos acionistas minoritários: do atual conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis e do novato Aristóteles Nogueira Filho como membros independentes. Ambos já haviam sido aprovados pelo Comitê de Pessoas (Cope) da estatal.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Nogueira Filho teve a indicação de um pool de fundos, entre os quais Opportunity, XP e Ibiúna. Já Petros teria a confiança de importantes investidores estrangeiros.

Petros se absteve da votação, segundo ata da reunião publicada pela Petrobras. De acordo com o documento, os demais conselheiros “acolheram e acompanharam integralmente as análises do Comitê de Pessoas/Elegibilidade acerca das indicações ora submetidas para apreciação” e aprovaram os dois nomes, que serão levado à Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Petrobras, em 25 de abril próximo.

O Conselho de Administração da Petrobras é formado por 11 membros, sendo quatro indicados pelos acionistas minoritários e seis pelo governo. A 11ª cadeira é ocupada pela representante dos empregados, Rosângela Buzanelli, que deverá ser reconduzida ao cargo.

Até o momento, os indicados da União são o presidente da estatal, Jean Paul Prates, além de Pietro Adamo Sampaio Mendes, Benjamin Alves Rabello Filho Membro, Bruno Moretti Membro, Ivanyra Maura de Medeiros Correia, Rafael Ramalho Dubeux, Renato Campos Galuppo e Vitor Eduardo de Almeida Saback.

Já do lado dos minoritários, além de Petros e Aristóteles, devem ser reconduzidos o advogado Marcelo Gasparino e o empresário Juca Abdalla.