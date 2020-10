Conselho da Localiza aprova proposta de combinação com Unidas e convoca AGE

O Conselho de Administração da Localiza aprovou, em reunião realizada nesta quinta-feira, 8, a proposta de combinação de negócios com a Unidas, anunciada em 22 de setembro. No encontro também foi aprovada a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 12 de novembro para deliberar sobre a incorporação de ações. A proposta da administração, que será apresentada para aprovação dos acionistas da companhia na AGE, prevê ainda a redução do número de membros do Conselho de Administração da empresa no mandato atual de sete para seis membros.

