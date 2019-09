Conselho da Light aprova renegociação da dívida com Citibank e nova captação

O Conselho de Administração da Light aprovou em reunião do dia 30 de agosto, por recomendação do Comitê de Finanças, o aditamento do contrato de dívida, via operação 4131, da distribuidora Light SESA com o Citibank, que passará a ser no valor de US$ 90 milhões, para amortização parcial do principal, alteração do vencimento e redução do custo financeiro. Além disso, foi aprovada uma nova captação de dívida pela geradora Light Energia com o banco no valor de US$ 80 milhões.

Na mesma reunião foi aprovada ainda a recompra e contratação de novos swaps relativos as operações de 4131; com autorização da diretoria para praticar os atos necessários para viabilizar as operações, principalmente no que tange a cessão fiduciária de ajuste positivo do swap e o IPRO; ratificou a Light SA como fiadora das operações, bem como, aprovou os aditamentos relativos aos contratos e operações.