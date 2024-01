Conselho da Gol aprovou pedido de reestruturação financeira nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/01/2024 - 19:09 Para compartilhar:

O conselho de administração da Gol aprovou nesta quinta-feira, 25, a entrada com um pedido de reestruturação financeira nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11, que equivale à recuperação judicial brasileira. O pedido foi informado pela companhia ao mercado nesta tarde, e a tendência de que a companhia o buscasse foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no final do ano passado.

A ata da reunião do conselho informa ainda que a empresa autorizou seus representantes a buscarem proteção judicial também no Brasil, seja através de tutela judicial, extrajudicial ou administrativa.

Embora a maior parte das operações da Gol esteja no País, a maioria dos credores da companhia se concentra no exterior, o que ajuda a explicar a busca pelo Chapter 11 nos EUA. A maior parte dos débitos sem garantias da empresa está nos títulos de dívida que emitiu no exterior.

As notas seniores com vencimento em 2025, por exemplo, são o débito de maior montante no processo, com US$ 353,8 milhões, o que equivale a US$ 1,739 bilhão.

